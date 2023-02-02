Сарик Андреасян экранизирует книгу Успенского "Дядя Федор, пес и кот"

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Режиссер Сарик Андреасян сообщил о том, что займется экранизацией книги Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот". Об этом он заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

Андреасян добавил, что переговоры о покупке прав на экранизацию книги велись последние несколько месяцев.

"Хотел бы сказать большое спасибо Елене Борисовне Успенской за доверие! Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Федора в Простоквашино Быть. Уже в следующем году мы приступим к съемкам! Всем спасибо! Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны!", – написал режиссер.

Ранее Сарик Андреасян предложил запретить в России украинские фильмы и музыку. Такое предложение прозвучало после того, как Госкино Украины запретило на территории страны прокат российско–украинского фильма "Ржевский против Наполеона" режиссера Марюса Вайсберга.

Тем не менее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала глупостью предложение запретить украинский развлекательный контент на территории РФ. По ее словам, в России проживает многочисленная украинская диаспора, есть и школы, в которых обучение ведется на украинском языке.

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