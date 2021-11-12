В ГД назвали глупостью идею запретить украинские фильмы и музыку в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Москвой 24 назвала глупостью предложение запретить развлекательный контент украинского производства на территории России.
Ранее режиссер Сарик Андреасян предложил запретить в РФ сериалы и фильмы украинского производства, а также выступления украинских музыкантов. По его словам, если российский контент запрещают на Украине, российская сторона должна ответить тем же.
По словам Драпеко, в России проживает многочисленная украинская диаспора, есть и школы, в которых обучение ведется на украинском языке.
"У нас есть закон "О национально-культурной автономии" в России, который гарантирует защиту не только национальных культур постоянно проживающих народов, то есть коренных народов, но и диаспор. Поэтому армянская, азербайджанская, украинская диаспоры, которые сейчас у нас есть, они защищены законом. Видимо, Андреасян об этом ничего не знает, поэтому говорит глупости", – подчеркнула депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские. В документе отмечается, что он направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов.
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