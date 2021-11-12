В ГД назвали глупостью идею запретить украинские фильмы и музыку в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Москвой 24 назвала глупостью предложение запретить развлекательный контент украинского производства на территории России.

Ранее режиссер Сарик Андреасян предложил запретить в РФ сериалы и фильмы украинского производства, а также выступления украинских музыкантов. По его словам, если российский контент запрещают на Украине, российская сторона должна ответить тем же.





Елена Драпеко первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Это все абсолютные глупости. Не знаю, что это Сарику в голову взбрело. Мы хорошо относимся к украинскому искусству, народу и языку.

По словам Драпеко, в России проживает многочисленная украинская диаспора, есть и школы, в которых обучение ведется на украинском языке.

"У нас есть закон "О национально-культурной автономии" в России, который гарантирует защиту не только национальных культур постоянно проживающих народов, то есть коренных народов, но и диаспор. Поэтому армянская, азербайджанская, украинская диаспоры, которые сейчас у нас есть, они защищены законом. Видимо, Андреасян об этом ничего не знает, поэтому говорит глупости", – подчеркнула депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские. В документе отмечается, что он направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов.