Фото: Москва 24/Татьяна Уханова
Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Об этом сообщает Telegraf со ссылкой на Службу безопасности страны.
По информации издания, летом в Крыму состоялся фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов – 2021". Ведущим был Александр Масляков, а членами жюри – Константин Эрнст, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и Пелагея.
"Последней въезд в Украину запрещен. При этом ни Маслякову, ни Эрнсту, ни Пельшу, ни Галыгину въезд не запрещали", – говорится в сообщении.
Ранее правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов. Указанным в списке россиянам предлагали аннулировать визы и запретить въезд на Украину на три года. Санкции хотели ввести за демонстративное умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь и выезд из нее.
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