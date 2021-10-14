Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Об этом сообщает Telegraf со ссылкой на Службу безопасности страны.

По информации издания, летом в Крыму состоялся фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов – 2021". Ведущим был Александр Масляков, а членами жюри – Константин Эрнст, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и Пелагея.

"Последней въезд в Украину запрещен. При этом ни Маслякову, ни Эрнсту, ни Пельшу, ни Галыгину въезд не запрещали", – говорится в сообщении.

Ранее правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов. Указанным в списке россиянам предлагали аннулировать визы и запретить въезд на Украину на три года. Санкции хотели ввести за демонстративное умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь и выезд из нее.

