На Украине предложили запретить въезд 11 российским артистам

Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko/Zuma
Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов, сообщает РИА Новости.
В список вошли Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер и Алексей Чадов.
В течение трех дней этот список должны передать на рассмотрение. Россиянам предлагается аннулировать визы и запретить въезд на Украину на три года.
Указывается, что санкции хотят ввести за "демонстративное умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь и выезд из нее".
Ранее решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях в отношении определенных российских компаний и граждан введено в действие. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Под ограничения подпали Первый канал, НТВ, ВГТРК, ТНТ, МИА "Россия сегодня", РБК, "Московский комсомолец". Также, согласно документу, санкции будут применены к "Яндексу".
Решение Совбеза о введении санкций против глав ДНР и ЛНР, главы Крыма и некоторых граждан РФ Зеленский также поддержал и ввел в действие.
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