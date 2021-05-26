На Украине предложили запретить въезд 11 российским артистам

Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko/Zuma

Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов, сообщает РИА Новости.

В список вошли Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер и Алексей Чадов.

В течение трех дней этот список должны передать на рассмотрение. Россиянам предлагается аннулировать визы и запретить въезд на Украину на три года.

Указывается, что санкции хотят ввести за "демонстративное умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь и выезд из нее".

Ранее решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях в отношении определенных российских компаний и граждан введено в действие. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Под ограничения подпали Первый канал, НТВ, ВГТРК, ТНТ, МИА "Россия сегодня", РБК, "Московский комсомолец". Также, согласно документу, санкции будут применены к "Яндексу".

Решение Совбеза о введении санкций против глав ДНР и ЛНР, главы Крыма и некоторых граждан РФ Зеленский также поддержал и ввел в действие.