Еще три российских актера пополнили черный список Украины

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российских актеров Игоря Петренко, Марию Миронову и Игоря Копылова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны", – говорится в сообщении.

Других подробностей в пресс-службе не сообщили.

На Украине действует запрет на въезд в страну для ряда российских артистов, которые внесены в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Черный список периодически пополняется.

Кроме того, ранее СБУ опубликовала инструкцию о порядке организации гастролей российских артистов в стране. Согласно документу, они могут выступать на Украине только с разрешения спецслужб.