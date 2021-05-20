Еще три российских актера пополнили черный список Украины

17:53
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российских актеров Игоря Петренко, Марию Миронову и Игоря Копылова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны", – говорится в сообщении.
Других подробностей в пресс-службе не сообщили.
На Украине действует запрет на въезд в страну для ряда российских артистов, которые внесены в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Черный список периодически пополняется.
Кроме того, ранее СБУ опубликовала инструкцию о порядке организации гастролей российских артистов в стране. Согласно документу, они могут выступать на Украине только с разрешения спецслужб.
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