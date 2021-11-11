Сарик Андреасян предложил запретить в РФ украинские фильмы и музыку

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Режиссер Сарик Андреасян считает, что в России следует запретить фильмы и сериалы украинского производства, а также выступления украинских музыкантов. Такое предложение он озвучил в беседе с "Газетой.ру".

"На мой взгляд, если наш контент запрещают на Украине, а это уже происходит давно, то и нам нужно запретить музыкальные коллективы, фильмы и сериалы, произведенные Украиной. Я не понимаю, почему Россия должна терпеть такое отношение к себе", – сказал Андреасян.

Предложение прозвучало после того, как в четверг Госкино Украины запретило на территории страны прокат российско-украинского фильма "Ржевский против Наполеона" режиссера Марюса Вайсберга. По данным СМИ, решение было принято в связи с тем, что в картине сыграл Юрий Гальцев, который внесен в список лиц якобы угрожающих национальной безопасности Украины.

Ранее Украина внесла российского артиста Максима Галкина в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. На данный момент список включает 259 имен.

Комментируя данное известие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что национальная безопасность Украины в опасности из-за российских юмористов.

