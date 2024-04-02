Выставка Nature Photo Team 2024 проходит в Галерее классической фотографии в Москве

В столичной Галерее классической фотографии проходит выставка фотографий дикой природы Nature Photo Team 2024. Она продлится до 21 апреля.

А дом культуры "Стимул" предлагает принять участие в мини-спектакле в жанре театрального экспромта. Гости сами придумают и напишут историю, а затем представят ее в формате кукольного театра с помощью подручных материалов.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.