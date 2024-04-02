Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 07:30

Культура

Выставка Nature Photo Team 2024 проходит в Галерее классической фотографии в Москве

Выставка Nature Photo Team 2024 проходит в Галерее классической фотографии в Москве

Премьера фильма "Предчувствие" состоялась в столичном кинотеатре "Художественный"

"Интервью": Геннадий Хазанов – о юморе

"Интервью": Андрей Грачев – о фестивале фотографий природы "Первозданная Россия"

"Сити": подборка книг в жанре нон-фикшн

Народный артист РФ Геннадий Хазанов рассказал, как меняется театральная карта Москвы

"Сити": топ-3 книг в жанре нон-фикшн

Народный артист РФ Геннадий Хазанов рассказал о работе Театра эстрады

"Звезды советского экрана": Геннадий Хазанов

Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, почему перестал давать сольные концерты

В столичной Галерее классической фотографии проходит выставка фотографий дикой природы Nature Photo Team 2024. Она продлится до 21 апреля.

А дом культуры "Стимул" предлагает принять участие в мини-спектакле в жанре театрального экспромта. Гости сами придумают и напишут историю, а затем представят ее в формате кукольного театра с помощью подручных материалов.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкивидеоМаксим ШаманинАлександра БрильЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика