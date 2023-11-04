"Золотая рыбка": Геннадий Хазанов

Гостем программы "Золотая рыбка" стал художественный руководитель Московского театра эстрады, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов. Он рассказал, в чем истинная причина его исчезновения со сцены 10 лет назад.

Почему Хазанов считает недопустимым для себя быть актером одного образа? И что его заставляет читать в интернете плохие комментарии о себе? Об этом и не только Геннадий Хазанов рассказал ведущему программы Евгению Додолеву.