Москва онлайн покажет концерт "В наших глазах огни" в рамках акции "Ночь искусств"

Фото: pushkinmuseum.ru

4 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть концерт "В наших глазах огни" в Государственном музее А. С. Пушкина. Мероприятие пройдет в рамках ежегодной культурно-образовательной акции "Ночь искусств".

Для слушателей прозвучат народные и авторские песни под балалайку, ханг, виолончель и другие инструменты.

В концерте примут участие Виталий Гогунский, Евгений Серебряный, Евгений Неваленный, группа ARFASOUND.

Смотрите прямую трансляцию 4 ноября в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.