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02 апреля, 13:00

M24.RU

На пресс-конференции 46-го ММКФ объявили программу и представили состав жюри

На пресс-конференции 46-го ММКФ объявили программу и представили состав жюри

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2 апреля состоялась пресс-конференция, посвященная 46-му Московскому международному кинофестивалю. Он будет проходить в столице с 19 по 26 апреля.

О программе и участниках рассказали:

  • председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев;
  • член отборочной комиссии ММКФ, киновед Евгения Тирдатова;
  • член отборочной комиссии ММКФ, кинокритик Егор Москвитин;
  • член отборочной комиссии ММКФ, кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев;
  • член отборочной комиссии конкурса короткого метра ММКФ Надежда Королева;
  • кураторы программы "Свободная мысль" и конкурса документального кино ММКФ Григорий Либергал и Сергей Мирошниченко.
культурапресс-конференция
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