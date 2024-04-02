02 апреля, 13:00M24.RU
На пресс-конференции 46-го ММКФ объявили программу и представили состав жюри
2 апреля состоялась пресс-конференция, посвященная 46-му Московскому международному кинофестивалю. Он будет проходить в столице с 19 по 26 апреля.
О программе и участниках рассказали:
- председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев;
- член отборочной комиссии ММКФ, киновед Евгения Тирдатова;
- член отборочной комиссии ММКФ, кинокритик Егор Москвитин;
- член отборочной комиссии ММКФ, кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев;
- член отборочной комиссии конкурса короткого метра ММКФ Надежда Королева;
- кураторы программы "Свободная мысль" и конкурса документального кино ММКФ Григорий Либергал и Сергей Мирошниченко.