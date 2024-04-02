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02 апреля, 12:00

Культура

Писатель Елена Ульева рассказала, какой должна быть детская литература нового поколения

Писатель Елена Ульева рассказала, какой должна быть детская литература нового поколения

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Сказки всегда учили детей становиться лучше, важно, чтобы в современных книгах ребенок находил ответы на свои вопросы в доступной форме. Об этом и о том, какой должна быть детская литература нового поколения, в интервью рассказала детский писатель Елена Ульева.

Она отметила, что если люди будут писать сказки, которые будут понятны детям, то дети станут лучше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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