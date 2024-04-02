Писатель Елена Ульева рассказала, какой должна быть детская литература нового поколения

Сказки всегда учили детей становиться лучше, важно, чтобы в современных книгах ребенок находил ответы на свои вопросы в доступной форме. Об этом и о том, какой должна быть детская литература нового поколения, в интервью рассказала детский писатель Елена Ульева.

Она отметила, что если люди будут писать сказки, которые будут понятны детям, то дети станут лучше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.