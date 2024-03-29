"Звезды советского экрана": "И жизнь, и слезы, и любовь"

В июне 1984 года журнал "Советский экран" сообщил читателям, что режиссер Николай Губенко закончил работу над фильмом "И жизнь, и слезы, и любовь". Статью сопровождал большой фоторепортаж со съемочной площадки. Люди с интересом рассматривали лица на фото – здесь снимались их любимые актеры: Жанна Болотова, Евгений Евстигнеев, Петр Щербаков.

Отдельное внимание любителей кино привлекла фотография певца-тенора Ивана Козловского. Однако журнал сохранил интригу и не рассказал, какую роль сыграл в картине оперный певец. Но была другая новость, которая удивила всех без исключения: большинство актеров фильма родились еще в XIX веке.

Почему Николай Губенко так загорелся идеей снять фильм "И жизнь, и слезы, и любовь"? Как артист Сергей Мартинсон победил склероз, который мешал ему выучить текст роли? У кого из актеров были не настоящие ордена? Чем великий оперный певец Иван Козловский был обязан режиссеру? И как актеры первой величины Наталья Гундарева и Евгений Евстигнеев согласились играть маленькие роли? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".