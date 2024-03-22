Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 20:00

Культура

"Кинореквизит": гитара, косметика, ЭВМ

"Кинореквизит": гитара, косметика, ЭВМ

Новости часа: Собянин утвердил названия "ЗИЛ" и "Достоевская" для новых станций метро

Новости часа: более 80 мероприятий пройдет в рамках акции "Ночь театров" в Москве

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве модернизируют молочно-раздаточные пункты

"Интервью": режиссер Алексей Учитель – о том, в чем сила детской сказки

Режиссер Алексей Учитель рассказал, почему переехал в Москву

Премьера спектакля "Десять посещений моей возлюбленной" пройдет в Театре Наций 21–22 марта

"Сити": фильмы недели в кинотеатрах Москвы

Режиссер Алексей Учитель рассказал, почему был против съемок дочери в "Слове пацана"

Алексей Учитель рассказал о декорациях к фильму "Летучий корабль"

Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске речь пойдет о гитарах, косметике и ЭВМ.

Гитара – один из самых популярных музыкальных инструментов в России. На ней играли многие герои любимых фильмов. Почему Владимир Высоцкий играл на расстроенной гитаре? Как песня "Ваше благородие" принесла удачу фильму "Белое солнце пустыни"? И почему провалился в прокате фильм с Людмилой Гурченко "Девушка с гитарой"?

В середине ХХ века декоративной косметикой начинают пользоваться большинство женщин СССР. Почему утро на советских предприятиях всегда начиналось одинаково? Кто из актрис ввел моду на зеленые тени и розовую помаду? И почему тушь называли "плевалкой"?

Первый персональный компьютер отечественного производства появился в 1982 году. До этого на советских предприятиях использовались ЭВМ. В каком фильме можно увидеть прототип ноутбука? Какой компьютер стоял в кабинете Калугиной в "Служебном романе"? И как с помощью ЭВМ киногероини устраивали личную жизнь?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

Читайте также
Программа: Кинореквизит
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика