"Кинореквизит": гитара, косметика, ЭВМ

Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске речь пойдет о гитарах, косметике и ЭВМ.

Гитара – один из самых популярных музыкальных инструментов в России. На ней играли многие герои любимых фильмов. Почему Владимир Высоцкий играл на расстроенной гитаре? Как песня "Ваше благородие" принесла удачу фильму "Белое солнце пустыни"? И почему провалился в прокате фильм с Людмилой Гурченко "Девушка с гитарой"?



В середине ХХ века декоративной косметикой начинают пользоваться большинство женщин СССР. Почему утро на советских предприятиях всегда начиналось одинаково? Кто из актрис ввел моду на зеленые тени и розовую помаду? И почему тушь называли "плевалкой"?

Первый персональный компьютер отечественного производства появился в 1982 году. До этого на советских предприятиях использовались ЭВМ. В каком фильме можно увидеть прототип ноутбука? Какой компьютер стоял в кабинете Калугиной в "Служебном романе"? И как с помощью ЭВМ киногероини устраивали личную жизнь?

Об этом – в программе "Кинореквизит".