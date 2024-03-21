В Москве отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Дизайн объектов выдержан в одной стилистике с новыми детскими поликлиниками. Рабочие заменили окна и двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования, обновили внутреннюю отделку", – рассказал мэр.

Всего в Москве работают 200 молочно-раздаточных пунктов. В ближайшее время власти планируют организовать ремонт еще в 79 из них.

В пунктах можно получать для детей смеси, соки, детские пюре и другие продукты. Беременные женщины могут получить витаминизированные соки и молоко.

Подробная информация о том, как получить продукты, опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

До этого в столице после ремонта открыли три молочно-раздаточных пункта. Помимо прочего, в зданиях появилась удобная навигация – фасадные таблички с информацией, маркеры стоек "Пункт выдачи" и функциональных помещений.



Три молочно-раздаточных пункта открыли после обновления в Москве