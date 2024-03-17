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17 марта, 18:45

Культура

В музее Булгакова подготовили иммерсивный спектакль "Сеанс в нехорошей квартире"

В музее Булгакова подготовили иммерсивный спектакль "Сеанс в нехорошей квартире"

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На Большой Садовой улице в музее Булгакова подготовили иммерсивный спектакль "Сеанс в нехорошей квартире". Сеансы пройдут 17 и 23 марта.

Музей Булгакова находится в квартире № 50, в которой жил писатель в ХХ веке. Это место является прототипом той квартиры, где обитал Воланд со своей свитой в романе "Мастер и Маргарита".

Спектакль начнется сначала как обычная экскурсия, но в какой-то момент превратится в спиритический сеанс. О спектакле рассказал заместитель директора по музейной деятельности и развитию музея Михаила Булгакова Иван Назаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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