Пушкинский музей представит новых художников на выставке "Лица, лики, маски"

Пушкинский музей представит новые имена на выставке "Лица, лики, маски", которая проходит в седьмой раз. Молодые авторы получили шанс показать свои работы благодаря проекту Artist Wanted.

Экспозиция разделена на две секции. В первой художники показывают собственные лица, а во второй – портреты друзей, родственников, оленеводов тундры, подопечных дома престарелых и других абстрактных людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.