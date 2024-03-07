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07 марта, 14:40

Культура

"Кинореквизит": таксофон, туфли, "Волга ГАЗ-21"

"Кинореквизит": таксофон, туфли, "Волга ГАЗ-21"

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Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит.
В этом выпуске речь пойдет о таксофонах, женских туфлях и автомобиле "Волга ГАЗ-21".

В каких фильмах телефонная будка является важным драматургическим элементом? Сколько стоил звонок в таксофоне и как можно было позвонить бесплатно? Где советские модницы брали стильные туфли? Зачем Татьяна Лиознова на съемках ленты "Три тополя на Плющихе" распилила "Волгу" на части? И почему "Волгу" для службы такси называли "красной шапочкой"? Об этом – в программе "Кинореквизит".

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Программа: Кинореквизит
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