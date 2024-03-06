"Звезды советского экрана": Лионелла Пырьева

Августовский номер журнала "Советский экран" за 1964 год по традиции знакомил читателей с новинками кино. В рубрике "Снимается фильм" сообщалось: "Режиссер Иван Пырьев работает над новой картиной "Свет далекой звезды".

Режиссера на фото все узнали сразу. А вот о том, что за актриса на соседнем снимке, говорила только подпись – Л. Скирда. За скромной буквой Л скрывалось имя Лионелла. И только самые просвещенные знали: эта очаровательная актриса – молодая жена и новая муза стареющего режиссера Пырьева.

За что Лионеллу хотели выгнать из ГИТИСа? Как вызов на ковер к всесильному Пырьеву стал началом их с Лионеллой счастливого брака? Почему в фильме "Опасные гастроли" Владимир Высоцкий с таким удовольствием давал пощечины Лионелле? И почему она боялась сниматься с Олегом Стриженовым?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".