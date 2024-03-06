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06 марта, 16:45

Культура

Худрук театра "Модерн" Грымов рассказал, как увлечь театром молодую аудиторию

Худрук театра "Модерн" Грымов рассказал, как увлечь театром молодую аудиторию

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Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал, почему у взрослых не получается привить детям любовь к театру. По его мнению, если ребенок не хочет идти на спектакль, к нему необходимо найти подход, желательно, игровой.

Грымов также отметил, что часто видит молодежь на своих спектаклях. Многие уходят после просмотра постановки под большим впечатлением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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