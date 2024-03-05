Москвичей пригласили на новый сезон проекта "Открой#Моспром"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Регистрация на новый сезон "Открой#Моспром" началась на сайте проекта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первые в 2024 году экскурсии по заводам и промышленным предприятиям города пройдут с 11 по 29 марта. В этот раз москвичи и гости столицы смогут посетить свыше 20 предприятий, где выпускают различную продукцию – от косметики и игрушек до продуктов питания и лифтов.



"Уже шестой год подряд мы проводим экскурсии по промышленным предприятиям города в рамках проекта "Открой#Моспром". Он по-прежнему популярен среди жителей и гостей столицы, на сегодня участниками мероприятий разных форматов стали 15 миллионов человек", – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

За эти годы, рассказал он, специалисты провели свыше 2,6 тысячи экскурсий и около 750 мастер-классов. Однако в текущем году планируется не снижать эти темпы и проводить такие туры каждый месяц в течение 2 недель. Только в марте ожидается проведение 130 экскурсий на 21 предприятии, сказал Овчинский.

В этот раз горожане смогут увидеть, как делают детские кремы на косметической фабрике "Свобода", кожаную обувь на производстве "Ральф Рингер", железнодорожные системы управления на "Элтезе" и настольные игры на Московском комбинате игрушек.

Специалисты также планируют организовать соответствующие мастер-классы, на которых покажут приготовление кондитерских изделий, а также позволят продегустировать снеки и сладости. Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте проекта или в приложении "Открытая промышленность" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнял, что только в прошлом году в рамках проекта провели более 1,2 тысячи экскурсий. Это стало в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2022 года.

В 2023 году проект отметил свой 5-летний юбилей, а гости мероприятий смогли почти каждый месяц посещать различные заводы и фабрики Москвы. Всего горожане узнали о работе более 120 промышленных территорий столицы.

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