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06 марта, 13:45

Культура

Худрук театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал о восторженном комментарии одного из зрителей

Худрук театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал о восторженном комментарии одного из зрителей

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Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал, как увидел комментарий одного из зрителей, в котором человек восторженно отзывался о местном буфете.

Грымов подчеркнул, что в театре к каждому спектаклю пекут эклеры, которые пользуются большим спросом. Поэтому он советует приходить на спектакль не за пять минут до начала, а за 40. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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