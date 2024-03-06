Худрук театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал о восторженном комментарии одного из зрителей

Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал, как увидел комментарий одного из зрителей, в котором человек восторженно отзывался о местном буфете.

Грымов подчеркнул, что в театре к каждому спектаклю пекут эклеры, которые пользуются большим спросом. Поэтому он советует приходить на спектакль не за пять минут до начала, а за 40. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.