Выставка к 90-летию со дня рождения Гагарина откроется в Музее космонавтики Москвы

Фото: Музей космонавтики

Выставку "Гагарин. Дорога в космос" откроют к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в столичном Музее космонавтики. Гостей ждут с 7 марта по 1 сентября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в основе экспозиции – архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и воспоминания Гагарина. Историю его жизни дополнят работы Александра Дейнеки и других художников. Москвичи впервые смогут увидеть форму полковника Военно-воздушных сил СССР, которую носил космонавт, добавила Сергунина.

Выставку построили на пересечении истории личности и особенностей эпохи, в которой она развивалась, уточнили в материале. Посетители проследят основные этапы жизни Гагарина: детство, годы ВОВ, получение рабочей профессии, становление военным летчиком и полет в космос.

Летчики-космонавты озвучили воспоминания Гагарина. Гости услышат голоса героев России Антона Шкаплерова, Олега Артемьева, Сергея Кудь-Сверчкова, а также дважды Героя Советского Союза Владимира Аксенова и Героя Советского Союза Александра Лавейкина.

Помимо этого, экспозиция продемонстрирует жизнь простого советского человека сквозь призму изобразительного искусства 1930–1960-х годов. В Москве впервые представят жанровые работы художников-соцреалистов из коллекции региональных музеев РФ.

Кроме того, с 9 марта по 30 апреля для юных посетителей будет организована познавательная программа. Их ждут открытые уроки с космонавтами, лекции, мастер-классы, игры, викторины. В подготовке экспозиции участвовали Музей Москвы, Пермская государственная художественная галерея, музей-заповедник "Дмитровский кремль", Саратовский областной музей краеведения и Студия военных художников имени М. Б. Грекова.

Для посещения выставки потребуется билет в музей. Его можно приобрести на сайте учреждения.

Кроме того, выставка проекта "Москва без окраин", посвященная району Очаково-Матвеевское, откроется 7 марта в Музее Москвы. Музейные экспонаты дополнили материалами, собранными кураторами выставки во время интервью с горожанами.

Также более 70 тысяч человек побывали на выставке "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне "Транспорт СССР" (№ 26) на ВДНХ. Из-за большого интереса к транспорту города и самой экспозиции в частности власти приняли решение продлить выставку до 8 июля.

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