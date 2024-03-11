"Звезды советского экрана": Татьяна Лаврова

Сентябрь 1967 года. Обложку свежего выпуска журнала "Советский экран" украсил портрет одной из самых загадочных актрис отечественного кинематографа – Татьяны Лавровой.

"Эти глаза никогда не врали. Ни в жизни, ни на экране…", – так отзывался о своей партнерше по фильму "Девять дней одного года" Алексей Баталов.

Почему Татьяна сменила фамилию Андриканис на Лаврову? Почему она отвергла Бориса Химичева? И кто из знаменитых поэтов воспевал ее в стихах? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".