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11 марта, 08:45

Культура

"Звезды советского экрана": Татьяна Лаврова

"Звезды советского экрана": Татьяна Лаврова

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Сентябрь 1967 года. Обложку свежего выпуска журнала "Советский экран" украсил портрет одной из самых загадочных актрис отечественного кинематографа – Татьяны Лавровой.

"Эти глаза никогда не врали. Ни в жизни, ни на экране…", – так отзывался о своей партнерше по фильму "Девять дней одного года" Алексей Баталов.

Почему Татьяна сменила фамилию Андриканис на Лаврову? Почему она отвергла Бориса Химичева? И кто из знаменитых поэтов воспевал ее в стихах? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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