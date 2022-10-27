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"Звезды советского экрана": Янина Жеймо

"Звезды советского экрана": Янина Жеймо

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Июль 1968 года в СССР выдался прохладным, и посещаемость кинотеатров сразу выросла. Зрители обсуждали новинки и бойко разбирали в киосках свежий номер журнала "Советский экран". В нем было опубликовано интервью с легендой советского кино Яниной Жеймо.

Интервью вышло незадолго до ее 60-летнего юбилея и оказалось чрезвычайно интересным и откровенным. В нем актриса рассказала обо всей своей жизни и о главной роли в невероятно популярном фильме "Золушка".

Почему Янина Жеймо после первого же фильма сказала, что умерла? Зачем она перекрасилась из брюнетки в блондинку? По какой причине муж Жеймо, режиссер Иосиф Хейфиц, почти не снимал жену в своих картинах? Почему распался их безоблачно-счастливый брак? И какое лекарство вылечило актрису от депрессии? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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