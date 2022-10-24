"Тайны кино": "Али-Баба и 40 разбойников"

Однажды в конце 1970-х актер театра на Таганке Вениамин Смехов решил переделать известную всем с детства историю про Али-Бабу и сорок разбойников на новый – веселый – лад. И в духе персидской поэзии написал свой стихотворный и пародийный вариант. Сказка имела огромный успех среди коллег артиста, и они предложили снять по ней кино.

Почему чиновники запретили Вениамину Смехову снимать фильм про Али-Бабу и сорок разбойников? Как появились одноименные пластинка и телефильм? Что заставило кинематографистов перенести съемки из Ленинграда в Москву? И как неслучившийся капустник превратился в любимую музыкальную сказку?

Об этом – в программе "Тайны кино".