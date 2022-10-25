"Тайны кино": "Сказка странствий"

"Сказка странствий" – самая загадочная картина самого непредсказуемого режиссера-сказочника Александра Митты. Кто знает, может быть, в этой истории нашли отражение странствия самого Александра Наумовича по дорогам кинематографа.

Какие трагедии оставили свой "отпечаток" на многострадальном фильме? За что режиссер долго себя упрекал? Чем его покорил Андрей Миронов? Кто финансировал масштабные съемки? Почему картине "Сказка странствий" было отказано в полноценной премьере? И где режиссер Александр Митта познакомился с самыми преданными поклонниками фильма?

Об этом – в программе "Тайны кино".