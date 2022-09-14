"Интервью": Елена Андреева – о службе и истории столичного управления Роспотребнадзора

100 лет исполнилось службам Роспотребнадзора. Какие юбилейные мероприятия организованы в Москве? В чем уникальность истории столичного управления Роспотребнадзора? Какие сферы волнуют москвичей?

Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева. Подробнее – в программе "Интервью".