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Транспорт

10:45

Депстрой Москвы заявил о возможности соединения желтой линии метро

транспортметро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве могут соединить Калининско-Солнцевскую линию. Об этом заявил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что речь о возможном соединении двух фактически независимых частей желтой линии в единую ветку идет уже много лет. Руководитель ведомства добавил, что сейчас необходимо объективно оценить техническую возможность и стоимость строительства центрального участка.

"Инженерные возможности реализации мы четко понимаем, подрядные организации, которые могут реализовать эту задачу, тоже есть. В принципе, инженерно это реализуемо, и очень сложные геологические условия. Этот вопрос обсуждается, решение пока не принято", – приводит РИА Недвижимость его слова.

Ранее стало известно, что строительство и реконструкцию девяти станций БКЛ метро планируют завершить до конца года. Основные строительно-монтажные работы ведутся на станциях БКЛ "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", а реконструкция – на "Каширской" и "Варшавской".

Загрутдинов также рассказал, что с начала года в городе ввели в эксплуатацию 70 объектов дорожно-мостового строительства площадью около 947 тысяч квадратных метров, 36,4 километра дорог, 10 искусственных сооружений, 3 пешеходных перехода.

Общая длина БКЛ в Москве составит 70 километров

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