Бочкарев: завершается архитектурная отделка станции "Марьина Роща" БКЛ метро

На северо-восточном участке БКЛ завершается архитектурная отделка станции "Марьина Роща". Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. В данный момент работы идут в пассажирской и технической зонах.

Дизайн станции был согласован на международном конкурсе. Архитектурный облик ассоциируется с убранством старинных дворянских усадеб. Платформа состоит из трех залов. Они отделены друг от друга 10 колоннами. Пол выполнен из серого гранита. Специалисты уже заканчивают облицовку технических помещений.

Станция "Марьина Роща" БКЛ строится на глубине около 70 метров. Вместе с "Сокольниками" и "Рижской" она входит в состав северо-восточного участка БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.