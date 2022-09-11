В Москве планируют построить еще 300 километров дорог

В Москве строят не меньше 100 километров дорог в год. В планах на ближайшее будущее – еще около 300 километров.

Старые клеверные развязки меняют на удобные путепроводы. Улучшает трафик и новый формат, возводят эстакады и тоннели с направленными съездами и разгонными участками.

Где уже можно сэкономить время? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.