ЦИК признал действительными итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления признаны действительными, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

"По той информации, которую мы получили сейчас, случаев признания итогов голосования недействительными нет на выборах должностных лиц, на выборах депутатов предстательных органов местного самоуправления", – подчеркнула Памфилова.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.

В Москве проходили выборы депутатов муниципальных образований. Избирательные участки в течение трех дней, с 9 по 11 сентября, были открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. В этот период также проходило и онлайн-голосование.

В текущем году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5 638 кандидатов. По городу работал 3 261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не было.

