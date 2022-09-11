Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава ЦИК России Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

"Хочу сказать большое спасибо за технологические новшества. <…> В Москве столько новаций интересных", – приводит ее слова Агентство "Москва".

Председатель ЦИК также отметила необходимость принятия регионального закона об электронном сборе подписей в поддержку кандидатов, а также важность дальнейшего развития формата многодневного голосования.

В Москве 9 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 11 сентября. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

