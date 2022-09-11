Собянин проголосовал онлайн на выборах в районные советы депутатов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в столице.

"Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что к современным городским электронным услугам привыкли все жители столицы.

По его словам, дистанционное голосование позволило миллионам москвичей принять участие в выборах, а также в разы усилило их интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.

В воскресенье в Москве начался третий день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.

Жители столицы также могут проголосовать онлайн. В электронном голосовании с начала выборов уже приняли участие более 1,5 миллиона человек. Накануне в формате ДЭГ свой голос отдал президент РФ Владимир Путин.

