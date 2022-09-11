Последний день голосования на выборах муниципальных депутатов начался в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Начался последний день выборов муниципальных депутатов, которые в этом году проходят с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.

Жители столицы могут проголосовать онлайн. В электронном голосовании с начала выборов уже приняли участие более 1,5 миллиона человек.

Горожане, которые принимают участие в электронном голосовании смогут выиграть автомобили или баллы акции #ВыбираемВместе2022 программы "Миллион призов". Чтобы стать участником розыгрыша, который состоится 12 сентября, нужно проголосовать дистанционно 11 сентября.

Избирательные участки работают до 20:00. Дистанционное голосование также завершится в это время – система перестанет выдавать бюллетени в 19:59. Однако те, кто успеет получить бюллетень в последний момент, могут завершить голосование до 20:15.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов ранее заявил, что москвичи принимают активное участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов.

По его словам, отсутствие жалоб в МГИК и Общественный штаб по наблюдению за выборами связано с тем, что "все идет тем порядком, каким должно".

В свою очередь, руководитель штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев заявил, что система дистанционного электронного голосования 10 сентября работала стабильно. По его словам, голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев.