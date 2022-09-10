В ОШ напомнили, что УИК должны соблюдать права участников и наблюдателей на выборах

13:50
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев напомнил участком избирательным комиссиям, что они должны соблюдать права участников и наблюдателей на выборах.
Он напомнил, что работающие на выборах люди преследуют одну цель – обеспечение открытых, прозрачных и честных выборов. Ковалев призвал в случае возникновения конфликтных ситуаций обращаться в штаб, где есть мобильные группы и юристы для решения проблемы.
"Мы впервые в городе применяем электронный реестр избирателей. Вчера мы мониторили интернет, находили такой случай, он повторялся, несколько раз мы его инициативно разобрали: приходит человек на избирательный участок, сканирует паспорт, ему говорят: "У вас здесь зеленая галочка стоит, вы уже проголосовали, мы вам бюллетень не дадим". Имеют место единичные случаи такой невнимательности представителей участковых комиссий", – рассказал Ковалев.
Он пояснил, что зеленая галочка означает, что у человека есть возможность проголосовать электронно. При этом она не означает, что гражданин уже отдал свой голос в онлайн-формате. По словам Ковалева, для недопущения фактов двойного голосования и существует электронный реестр.
Ранее Ковалев рассказал, что в первый день голосования на выборах в Москве не было допущено ни одного нарушения. Он поблагодарил наблюдателей за их внимательность и ответственный подход. Руководитель штаба объяснил, что такой подход обеспечивает постоянный контроль за каждым участком, что делает процедуру голосования прозрачной и честной.
Голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве накануне. Результаты станут известны в короткий срок, так как комиссии в этом году будут параллельно считать голоса. Принявшие решение проголосовать онлайн жители столицы станут участниками акции "Миллион призов" и смогут выиграть автомобиль или от 3 до 10 тысяч баллов.
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