Видеонаблюдение на избирательных участках в Москве работает эффективно – ОШ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Система видеонаблюдения на избирательных участках в ходе муниципальных выборов в столице работает эффективно. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"Голосование приходит в штатном режиме. Штаб следит за всем тем, что происходит сейчас на избирательных участках города Москвы. У нас есть видеокамеры, у нас есть наблюдатели", – сказал он.

Ковалев также добавил, что за процессом голосования следят не только наблюдатели на местах, но и представители политических партий, для которых работает специальная площадка на территории Общественного штаба, где можно увидеть происходящее по камерам. Для партийных деятелей предусмотрено 60 мест, и все они заполнены.

Ранее руководитель ОШ рассказал, что в первый день голосования на выборах в Москве не было допущено ни одного нарушения. По его словам, осуществлялось круглосуточное дежурство.

Голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве накануне. Принять участие в нем могут жители, зарегистрированные всех районах столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Голосование будет организовано только для жителей Троицка.

