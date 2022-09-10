ОШ: в первый день выборов в Москве не было зафиксировано никаких нарушений

10:36
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В первый день голосования на выборах в Москве не было допущено ни одного нарушения, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.
"Ночью у нас в Общественном штабе осуществлялось круглосуточное дежурство. Все были на местах, никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано", – отметил он.
Ковалев добавил, что в штаб не поступало заявлений о каких-либо нарушениях на избирательных участках. Он поблагодарил наблюдателей за их внимательность и ответственный подход.
"Все наши наблюдатели с помощью специального мобильного приложения сообщили о том, что вышли на избирательные участки. Кроме того, в приложении "Мобильный наблюдатель" предусмотрена и функция отчета о пребывании на участке в течение дня", – рассказал Ковалев.
Руководитель штаба объяснил, что такой подход обеспечивает постоянный контроль за каждым участком, что делает процедуру голосования прозрачной и честной.
После первого дня голосования от наблюдателей поступили десятки обращений, однако это были консультации с юристами штаба. Сообщений о нарушениях не было.
Также были зафиксированы обращения в техподдержку от самих избирателей.
"Как нам сообщили в техподдержке, у москвичей, желающих проголосовать дистанционно, в основном возникали проблемы с интернетом или электронными устройствами. Безусловно, наши коллеги всем помогли", – уточнил Ковалев.
От лица Общественного штаба его руководитель поздравил жителей столицы с Днем города.
Ранее Ковалев рассказал, что по данным на 20:00 9 сентября проголосовали 16,7% избирателей.
Голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве накануне. Результаты станут известны в короткий срок, так как комиссии в этом году будут параллельно считать голоса. Принявшие решение проголосовать онлайн жители столицы станут участниками акции "Миллион призов" и смогут выиграть автомобиль или от 3 до 10 тысяч баллов.
Более миллиона человек проголосовали дистанционно в первый день выборов в Москве
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