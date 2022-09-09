Динамика голосования на выборах в Москве соответствует показателям прошлого года

09 сентября, 21:56
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев отметил, что динамика голосования на выборах в столице соответствует показателям прошлого года.
"Итоги первого дня выборов сравнимы с прошлогодними данными, когда в Москве уже применялось онлайн-голосование. Это говорит о том, что оно стало привычным, удобным инструментом для москвичей", – сказал он.
По словам Ковалева, видеонаблюдение за закрытыми участками будет продолжаться всю ночь.
Трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве 9 сентября. Избирательные участки будут открыты с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00.
Результаты станут известны в короткий срок, так как комиссии в этом году будут параллельно считать голоса. Принявшие решение проголосовать онлайн жители столицы станут участниками акции "Миллион призов" и смогут выиграть автомобиль или от 3 до 10 тысяч баллов.
Дистанционное электронное голосование также будет проходить с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября. Уточнялось, что в первый день выборов ДЭГ в Москве отразила около 4 тысяч хакерских атак.
В Москве стартовали выборы мундепов
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