Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более миллиона человек проголосовали дистанционно в первый день выборов в Москве. Об этом журналистам сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На сегодня, цифра на 20:00, – дистанционно проголосовали 1 миллион 6 тысяч 499 москвичей. Цифра от года к году растет. При этом традиционно на избирательных участках в абсолютном выражении на 20:00 проголосовали 195 тысяч 824 избирателя", – уточнил он.

В Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.