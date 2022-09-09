Явка на выборах в Москве составила около 13% по состоянию на 15:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общая явка на выборах муниципальных депутатов в Москве по состоянию на 15:00 9 сентября составила около 13%, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"Мы подсчитали – примерная явка 12,8% на 15:00 сегодня", – сказал он.

В свою очередь, председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова добавила, что по состоянию на 15:00 количество москвичей, принявших участие в дистанционном электронном голосовании, составило 842 тысячи избирателей. На этот же час на участках проголосовали 77 584 избирателя.

Она отметила, что все участки открылись и работают штатно. Никаких значимых нарушений и жалоб не поступало. Всего на горячую линию поступило 64 звонка.

В Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

