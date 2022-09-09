Около 700 тыс бюллетеней выдали с начала голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Около 700 тысяч избирательных бюллетеней выдали с начала муниципальных выборов в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

Все избирательные участки работают в штатном режиме. За четыре часа голосования на участках не зафиксировали серьезных сбоев в работе дистанционной системы, реестра избирателей или оборудования на участках.

В Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут открыты с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

