Общественный штаб: более 15 тыс наблюдателей работают на выборах в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 15 тысяч общественных наблюдателей работают на выборах муниципальных депутатов в Москве, сообщил глава столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

По его словам, к активной работе уже приступили видеоцентр, группа разбора и мобильные группы штаба.

"У нас на каждом участке есть независимые наблюдатели – порядка 10 тысяч наблюдателей от Общественной палаты города, но есть еще наблюдатели от политических сил, от политических партий, их тоже довольно много – всего более 15 тысяч наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках", – заявил Ковалев.

Он добавил, что все системы контроля работают в штатном режиме.

В Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут открыты с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.