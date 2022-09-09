ОШ: более 350 попыток хакерских атак на систему онлайн-голосования зафиксировано с 06:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Хакерские атаки были совершены на столичную систему электронного голосования. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Глава штаба Вадим Ковалев пояснил, что в общей сложности с 06:00 было совершено свыше 350 попыток хакерских атак. По его словам, система успешно отражает все подобные действия.

В Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут открыты с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

