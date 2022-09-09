ОШ: все политические партии отмечают высокий уровень организации ДЭГ в Москве

14:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Представители всех политических партий РФ указали на высокий уровень организации онлайн-голосования на муниципальных выборах в столице. Об этом заявил замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.
"На данный момент те цифры, более 700 тысяч выданных бюллетеней, на мой взгляд, это очень хорошие цифры, которые показывают, что и партии, и избиратели высоко оценивают сам инструмент, сам способ дистанционного электронного голосования. Они ему доверяют", – приводит его слова Агентство "Москва".
Он также добавил, что партии могут сами следить за ходом дистанционного электронного голосования, для этого они формируют специальные группы наблюдателей. Кроме того, оценить процесс ДЭГ они могут, посетив площадку Общественного штаба, подытожил Асафов.
9 сентября в Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
На выборах муниципальных депутатов в Москве уже выдали около 700 тысяч бюллетеней
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