Система онлайн-голосования в Москве отразила около 4 тыс хакерских атак

16:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Система онлайн-голосования в Москве отразила около 4 тысяч хакерских атак. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев в эфире "Соловьев Live".
"Уже порядка 4 тысяч атак хакерских было направлено на систему электронного голосования. <…> Но система держится", – сказал он.
По словам Ковалева, по состоянию на 14:14 было выдано около 804 тысяч бюллетеней.
В Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
В Москве стартовали выборы мундепов
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