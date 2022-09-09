Хакерские атаки на систему онлайн-голосования ведутся из всех стран – ТИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хакерские атаки на систему онлайн-голосования в Москве ведутся из всех стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию Олега Артамонова.

Он предупредил о большом количестве атак, которые ожидаются в воскресенье, 11 сентября.

"В силу характера DDoS-атак – они из всех стран ведутся. То есть страна происхождения атаки в наше время уже не связана со страной проживания, работы атакующего", – объяснил Артамонов.

По его словам, хакерские атаки осуществляются сразу из нескольких стран одновременно.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев сообщил, что система онлайн-голосования в Москве отразила около 4 тысяч хакерских атак.

В Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл

