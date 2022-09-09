Явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 16,7% по состоянию на 20:00

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На выборах муниципальных депутатов в Москве проголосовали 16,7% избирателей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадима Ковалева.

"16,7% на 20:00 – такие результаты мы сегодня имеем", – заявил он.

Трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве 9 сентября. Избирательные участки будут открыты с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00.

Результаты станут известны в короткий срок, так как комиссии в этом году будут параллельно считать голоса. Принявшие решение проголосовать онлайн жители столицы станут участниками акции "Миллион призов" и смогут выиграть автомобиль или от 3 до 10 тысяч баллов.

Дистанционное электронное голосование также будет проходить с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября. Уточнялось, что в первый день выборов ДЭГ в Москве отразила около 4 тысячи хакерских атак. По состоянию на 14:14 было выдано около 804 тысяч бюллетеней.

