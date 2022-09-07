Баллы акции "Миллион призов" за онлайн-голосование 9-11 сентября можно потратить на спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители столицы могут потратить баллы программы "Миллион призов" на спортивные товары и товары для здоровья. Баллами также можно будет частично оплатить абонемент для занятий в спортзале. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что выиграть можно 3000, 4000, 5000 или 10 000 баллов за участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут с 9 по 11 сентября. Выигрыш можно будет потратить у любого партнера программы. Один балл равен одному рублю.

"Так, один из таких партнеров – сеть магазинов спортивных товаров. Там можно приобрести спортивную одежду и обувь, тренажеры и аксессуары для домашних тренировок. Есть и экипировка для разных видов спорта – от привычных футбола, волейбола и фитнеса до подводного плавания, сапсерфинга, вольной борьбы, а также кинезиотейпы, суппорты, спортивное питание и многое другое", – говорится в сообщении.

Также на баллы можно будет приобрести в аптеках витамины и полезные добавки.

В этом году к акции впервые присоединился фитнес-клуб. Горожане смогут оплатить баллами часть стоимости абонемента.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут использовать выигранные за участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов баллы программы "Миллион призов" на билеты на спектакли петербургского Мариинского театра. Желающим необходимо обменять призовые баллы на промокод на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

