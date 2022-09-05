Москвичи смогут обменять выигранные за онлайн-голосование баллы на билеты в Мариинку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи смогут использовать выигранные за участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов баллы программы "Миллион призов" на билеты на спектакли петербургского Мариинского театра, сообщил ТАСС руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Такую возможность предоставляет один из партнеров акции – агрегатор Zapomni. Желающим необходимо обменять призовые баллы на промокод на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров.

Кроме того, уточняется, что партнерами программы стали и столичные музеи и театры. В их числе театр на Таганке, "Мастерская Петра Фоменко", "Современник", театр Олега Табакова, театр "Ленком Марка Захарова", музей-заповедник "Царицыно", Московский музей современного искусства, музей-панорама "Бородинская битва" и т. д.

Для обмена баллов на промокоды или сертификаты необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru, зайти в раздел "Поощрения" и кликнуть на категорию #ВыбираемВместе2022. Затем надо выбрать карточку интересующего учреждения культуры и следовать инструкции.

Присоединиться к розыгрышам в рамках программы "Миллион призов" может любой житель столицы, проголосовавший онлайн на выборах с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября. Участники могут выиграть один из 100 автомобилей или от 3 до 10 тысяч призовых баллов.

Победителям сообщат о выигрыше через СМС. Обменять призовые баллы на промокоды партнеров программы можно, начиная с 11 сентября.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

