С начала июня на сайт ЦИК было совершено больше 29 тыс кибератак – Памфилова

11:25
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
С начала июня по сегодняшний день зафиксировано больше 29 тысяч кибератак на сайт Центризбиркома РФ, в том числе 94 DDoS-атаки. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"На период с 1 июня до 8 утра сегодняшнего дня <...> средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано <...> 29 176 потенциально-опасных воздействий высокой степени критичности, 94 DDoS-атаки", – цитирует ее РИА Новости.
Между тем с начала выборов 9 сентября до утра сегодняшнего дня выявлено и заблокировано 79 потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК. DDoS-атак при этом зафиксировано не было. По словам Памфиловой, все системы Центризбиркома работают стабильно.
Голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве накануне. Принять участие в них могут жители, зарегистрированные всех районах столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Голосование будет организовано только для жителей Троицка.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
Более миллиона человек проголосовали дистанционно в первый день выборов в Москве
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