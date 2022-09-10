С начала июня на сайт ЦИК было совершено больше 29 тыс кибератак – Памфилова

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С начала июня по сегодняшний день зафиксировано больше 29 тысяч кибератак на сайт Центризбиркома РФ, в том числе 94 DDoS-атаки. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"На период с 1 июня до 8 утра сегодняшнего дня <...> средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано <...> 29 176 потенциально-опасных воздействий высокой степени критичности, 94 DDoS-атаки", – цитирует ее РИА Новости.

Между тем с начала выборов 9 сентября до утра сегодняшнего дня выявлено и заблокировано 79 потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК. DDoS-атак при этом зафиксировано не было. По словам Памфиловой, все системы Центризбиркома работают стабильно.

Голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве накануне. Принять участие в них могут жители, зарегистрированные всех районах столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Голосование будет организовано только для жителей Троицка.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

